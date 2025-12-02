Путин раскрыл значение Красноармейска для СВО

Глава государства пояснил, что ценность города заключается не только в его крупной инфраструктуре и развитой транспортной сети, связывающей его с целым регионом. Самое главное, с военной точки зрения, Красноармейск представляет собой важный плацдарм, который позволяет решать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.