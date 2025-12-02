Президент России Владимир Путин, комментируя военную обстановку, подчеркнул исключительную стратегическую важность города Красноармейска.
По его словам, данный населённый пункт имеет особое значение как для украинской стороны, так и для российских вооружённых сил.
Глава государства пояснил, что ценность города заключается не только в его крупной инфраструктуре и развитой транспортной сети, связывающей его с целым регионом. Самое главное, с военной точки зрения, Красноармейск представляет собой важный плацдарм, который позволяет решать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что Путин сделал важное заявление о ситуации в Купянске.
