Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскрыл значение Красноармейска для СВО

Президент России Владимир Путин, комментируя военную обстановку, подчеркнул исключительную стратегическую важность города Красноармейска.

Президент России Владимир Путин, комментируя военную обстановку, подчеркнул исключительную стратегическую важность города Красноармейска.

По его словам, данный населённый пункт имеет особое значение как для украинской стороны, так и для российских вооружённых сил.

Глава государства пояснил, что ценность города заключается не только в его крупной инфраструктуре и развитой транспортной сети, связывающей его с целым регионом. Самое главное, с военной точки зрения, Красноармейск представляет собой важный плацдарм, который позволяет решать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Путин сделал важное заявление о ситуации в Купянске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.