Пошел пятый час встречи Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжается более четырех часов. Беседа проходит за закрытыми дверями, о ее завершении пока не объявлялось, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ, спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской — инвестор, предприниматель, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

