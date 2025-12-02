Путин: ЕС вернется к переговорам по Украине, если будет учитывать реалии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по урегулированию украинского конфликта, если европейцы будут учитывать реалии на земле. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин журналистам, сообщает ТАСС.
Глава государства говорил о том, что страны Европы хотят свалить на РФ вину за сворачивание мирного процесса.
«Вот в чем их цель, мы это отчетливо видим. Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста — мы это допускаем», — указал он.
Путин также отметил, что страны Европы выдвигают неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию. -0-