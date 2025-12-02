Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: ЕС вернется к переговорам по Украине, если будет учитывать реалии

«Вот в чем их цель, мы это отчетливо видим. Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста — мы это допускаем», — указал Владимир Путин.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по урегулированию украинского конфликта, если европейцы будут учитывать реалии на земле. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин журналистам, сообщает ТАСС.

Глава государства говорил о том, что страны Европы хотят свалить на РФ вину за сворачивание мирного процесса.

«Вот в чем их цель, мы это отчетливо видим. Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста — мы это допускаем», — указал он.

Путин также отметил, что страны Европы выдвигают неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше