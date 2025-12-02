Четыре европейские страны выступили против военных запросов Украины

Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария официально выступили против запроса Украины о приостановке её обязательств по Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Об этом в ходе заседания в Женеве заявила заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, сообщает РИА Новости.
По её словам, указанные государства направили свои формальные возражения в Управление ООН по вопросам разоружения. Ряд других стран-участниц конвенции также выразили серьёзную обеспокоенность в связи с инициативой Киева.
Оттавская конвенция, принятая в 1997 году и вступившая в силу в 1999 году, обязывает стороны уничтожать запасы противопехотных мин и запрещает их использование, производство и передачу. Украина ратифицировала этот международный договор в 2005 году.
