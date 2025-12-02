Поставка оружия Украине под вопросом: Италия отложила указ

Италия откладывает решение о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, итальянское правительство планирует отложить утверждение документа, который позволил бы продлить военную помощь Украине на следующий год.
Такое решение связано с напряжённостью внутри правящей правой коалиции во главе с премьер-министром Джорджией Мелони по поводу поддержки Украины.
Мелони заверила, что помощь будет продолжаться «до самого конца», но её заместитель, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, усомнился в целесообразности дальнейших поставок.
По словам анонимных источников, указ о военной помощи был внесён в повестку заседания в среду, где также обсуждался состав кабинета министров на следующий день. Однако из-за плотного графика рассмотрение этого вопроса пришлось отложить.
Напомним, что в мае этого года у страны были другие планы насчет Украины. Италия заверяла, что не намерена снимать ограничения на поставку дальнобойного оружия киевскому режиму. Кроме того, глава комитета по евроделам Палаты депутатов Алессандро Джильо Винья назвал серьезным шагом решение ряда стран Европы поставлять Киеву оружие, способное наносить удары по территории России.