Поставка оружия Украине под вопросом: Италия отложила указ

Напомним, что в мае этого года у страны были другие планы насчет Украины. Италия заверяла, что не намерена снимать ограничения на поставку дальнобойного оружия киевскому режиму. Кроме того, глава комитета по евроделам Палаты депутатов Алессандро Джильо Винья назвал серьезным шагом решение ряда стран Европы поставлять Киеву оружие, способное наносить удары по территории России.