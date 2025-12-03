ВСУ используют искусственный интеллект для создания видимости успехов на фронте

В социальных сетях появился видеоролик, демонстрирующий, как военнослужащие с украинским флагом находятся в Красноармейске. Однако, как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, данное видео является фейком, сгенерированным искусственным интеллектом.
По информации источника, материал был опубликован медиаслужбой 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала». В основу фейка был положен подлинный ролик, на котором российские бойцы свободно перемещаются по улицам города с государственным флагом России.
Источник также отметил, что ранее к подобной дезинформации был причастен командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, курирующий данный полк. По мнению собеседника агентства, сейчас задача по распространению фейков была делегирована полковым медиаспециалистам, возможно, из-за нежелания самого Манько дальше компрометировать свою репутацию.
Ранее Путин раскрыл значение Красноармейска для СВО.
