Россия допускает, что европейские страны могут вернуться к переговорам по достижению мира на Украине, если начнут учитывать существующие реалии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
«Если они хотят вернуться, действительно, на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста — мы это допускаем», — сказал российский лидер, общаясь с представителями прессы.
Тем временем Европа готовится к падению режима Зеленского, а Трамп может сдержать слово, данное Путину в Анкоридже. Главное о переговорах по Украине на вторник 2 декабря здесь на KP.RU.
Напомним, переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве, они длятся уже несколько часов.
Накануне президент Финляндии Стубб заявил, что сейчас у стран Запада остался последний шанс доказать всему миру, что они способны вести адекватный диалог.