Трамп: страны, продающие кокаин в США, могут стать объектом атаки

В отдельных государствах существуют целые структуры, занимающиеся выпуском наркотического вещества.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил на заседании кабинета, что Соединённые Штаты допускают возможность нанесения ударов по государствам, участвующим в производстве наркотиков, которые впоследствии оказываются на американском рынке. Он подчеркнул, что такие страны фактически поставляют в США кокаин, и это может повлечь жёсткую реакцию.

Трамп отметил, что в отдельных государствах существуют целые структуры, занимающиеся выпуском наркотического вещества, и что продажа этих товаров в Америку делает их потенциальными целями для ответных действий. По его словам, Вашингтон рассматривает подобные схемы как угрозу национальной безопасности.

При этом он уточнил, что подобные претензии и возможные меры не ограничиваются одной Венесуэлой, поскольку проблема имеет более широкий географический характер.

Ранее сообщалось, что Трамп в беседе с Мадуро угрожал применением силы против Венесуэлы.

