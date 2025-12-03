Трамп: страны, продающие кокаин в США, могут стать объектом атаки

Президент США Дональд Трамп заявил на заседании кабинета, что Соединённые Штаты допускают возможность нанесения ударов по государствам, участвующим в производстве наркотиков, которые впоследствии оказываются на американском рынке. Он подчеркнул, что такие страны фактически поставляют в США кокаин, и это может повлечь жёсткую реакцию.