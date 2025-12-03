Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: уровень поддержки Мерца упал до 22%

Это худшее значение, зафиксированное в опросах, проведенных Forsa. При этом недовольны деятельностью Мерца 76% респондентов.

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) спустя чуть более шести месяцев после его вступления в должность достиг рекордно низкого уровня, составив лишь 22%. Рейтинг предшественника Мерца, Олафа Шольца (СДПГ), к концу срока полномочий был несколько выше и составлял 23%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL. Об этом сообщает ТАСС.

По данным опроса, рейтинг действующего канцлера Германии снизился на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и на данный момент составляет лишь 22%. Это худшее значение, зафиксированное в опросах, проведенных Forsa. При этом недовольны деятельностью Мерца 76% респондентов. -0-

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше