СМИ: уровень поддержки Мерца упал до 22%

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) спустя чуть более шести месяцев после его вступления в должность достиг рекордно низкого уровня, составив лишь 22%. Рейтинг предшественника Мерца, Олафа Шольца (СДПГ), к концу срока полномочий был несколько выше и составлял 23%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL. Об этом сообщает ТАСС.
По данным опроса, рейтинг действующего канцлера Германии снизился на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и на данный момент составляет лишь 22%. Это худшее значение, зафиксированное в опросах, проведенных Forsa. При этом недовольны деятельностью Мерца 76% респондентов. -0-