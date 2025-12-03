Евросоюз должен изменить свою политику после слов российского лидера Владимира Путина о конфликте России и Европы. С таким призывом выступил Армандо Мема, член финской партии «Альянс свободы», на своей странице в социальной сети X.
«Этот конфликт опасен для Европы. Нам нужно сменить курс, пока для дипломатии не стало слишком поздно», — написал Мема.
Напомним, накануне глава государства подчеркнул, что если Европа перейдёт к войне с Россией, конфликт закончится очень быстро. Он отметил, что в случае конфликта с европейскими странами Россия будет действовать иначе, чем на Украине.
Ранее Путин уточнил, что европейские страны продолжают жить в альтернативной реальности, считая возможным нанесение России стратегического поражения. Президент добавил, что первоначальные цели Европы давно не достигнуты, однако Брюссель не отказывается от своих иллюзий.