На Западе потребовали срочно изменить стратегию ЕС после слов Путина

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Европейский союз пересмотреть свою стратегию в отношении украинского конфликта.
Своё заявление он сделал в социальной сети X, сославшись на недавние слова российского президента Владимира Путина о готовности Москвы дать отпор в случае агрессии со стороны Европы.
По мнению политика, данное заявление демонстрирует, насколько опасной стала ситуация для самих европейцев. Мема призвал изменить внешнеполитический курс, пока ещё не исчерпаны возможности для дипломатического урегулирования.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет войны с Европой, но если европейские лидеры сами объявят войну, Россия «готова прямо сейчас».
