Переговоры Путина с американской делегацией могут затянуться до утра: журналисты кремлевского пула раскрыли подробности

Переговоры Владимира Путина с делегацией США могут завершиться через 3−4 часа.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией из Соединенных Штатов, начавшаяся вечером 2 декабря в Кремле, может продлиться до утра 3 декабря. Об этом сообщают журналисты кремлёвского пула.

Как известно, что к полуночи переговоры уже длились более четырёх часов, и, по информации из закрытых источников, разговоры могут продолжаться ещё 3−4 часа. Это отмечает Telegram-канал № 3, ссылаясь на информацию из кулуаров.

Со стороны США на переговорах присутствуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую сторону представляют сам глава государства Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Напомним, Уиткофф уже успел поделиться впечатлениями о Москве. Он отметил, что российская столица вызывает у него удивление. Однако не уточнил, что конкретно его поразило.

