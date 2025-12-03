Переговоры Путина с американской делегацией могут затянуться до утра: журналисты кремлевского пула раскрыли подробности

Встреча президента России Владимира Путина с делегацией из Соединенных Штатов, начавшаяся вечером 2 декабря в Кремле, может продлиться до утра 3 декабря. Об этом сообщают журналисты кремлёвского пула.
Как известно, что к полуночи переговоры уже длились более четырёх часов, и, по информации из закрытых источников, разговоры могут продолжаться ещё 3−4 часа. Это отмечает Telegram-канал № 3, ссылаясь на информацию из кулуаров.
Со стороны США на переговорах присутствуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую сторону представляют сам глава государства Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.
Напомним, Уиткофф уже успел поделиться впечатлениями о Москве. Он отметил, что российская столица вызывает у него удивление. Однако не уточнил, что конкретно его поразило.