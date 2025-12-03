Ричмонд
В НАТО ответили на заявление Путина о готовности к войне с Европой

Анонимный высокопоставленный представитель НАТО, выступая на закрытом брифинге в Брюсселе, выразил сомнение в способности России одержать военную победу над Европой.

Анонимный высокопоставленный представитель НАТО, выступая на закрытом брифинге в Брюсселе, выразил сомнение в способности России одержать военную победу над Европой. Данная информация была распространена рядом западных изданий.

По словам чиновника, этот тезис стал ответом на недавнее заявление российского президента Владимира Путина о готовности дать отпор в случае агрессии. Представитель альянса подчеркнул, что НАТО демонстрирует беспрецедентное единство в вопросах коллективной обороны, сославшись на основополагающую статью 5 Устава.

Он также заявил, что у России, по мнению блока, недостаёт необходимых военных сил и возможностей для достижения победы в традиционном военном столкновении такого масштаба.

Ранее на Западе потребовали срочно изменить стратегию ЕС после слов Путина.

