В НАТО ответили на заявление Путина о готовности к войне с Европой

Анонимный высокопоставленный представитель НАТО, выступая на закрытом брифинге в Брюсселе, выразил сомнение в способности России одержать военную победу над Европой. Данная информация была распространена рядом западных изданий.
По словам чиновника, этот тезис стал ответом на недавнее заявление российского президента Владимира Путина о готовности дать отпор в случае агрессии. Представитель альянса подчеркнул, что НАТО демонстрирует беспрецедентное единство в вопросах коллективной обороны, сославшись на основополагающую статью 5 Устава.
Он также заявил, что у России, по мнению блока, недостаёт необходимых военных сил и возможностей для достижения победы в традиционном военном столкновении такого масштаба.
Ранее на Западе потребовали срочно изменить стратегию ЕС после слов Путина.
