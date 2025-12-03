Переговоры Путина и Уиткоффа завершились спустя почти пять часов

Журналистов пригласили для общения с помощником российского президента Юрием Ушаковым, который также участвовал в обсуждении. Стороны обсуждали американский мирный план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом.
Это шестой визит Уиткоффа в Москву после прихода к власти администрации Дональда Трампа.
