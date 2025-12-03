Ричмонд
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась, она продлилась около пяти часов

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле прошли вечером 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Переговоры длились около пяти часов и проходили в конструктивной атмосфере.

Встреча началась 2 декабря около 19:40 по московскому времени.

Со стороны РФ в беседе также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны кроме Уиткоффа в делегацию вошел зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Как известно, переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле начались вечером 2 декабря. Перед этим представитель Белого дома отобедал вместе с Кириллом Дмитриевым, а также прогулялся с ним по Красной площади.

