Встреча Путина и Уиткоффа завершилась, она продлилась около пяти часов

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Переговоры длились около пяти часов и проходили в конструктивной атмосфере.
Встреча началась 2 декабря около 19:40 по московскому времени.
Со стороны РФ в беседе также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны кроме Уиткоффа в делегацию вошел зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.
Как известно, переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле начались вечером 2 декабря. Перед этим представитель Белого дома отобедал вместе с Кириллом Дмитриевым, а также прогулялся с ним по Красной площади.