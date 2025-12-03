Ричмонд
Forca: Мерц опередил Шольца по непопулярности всего за полгода в должности

Уровень одобрения деятельности Мерца снизился до 22%.

Источник: Аргументы и факты

Согласно опросу института Forsa, Фридрих Мерц спустя полгода после вступления в должность оказался менее популярным главой немецкого правительства, чем Олаф Шольц в завершение своего канцлерского срока. Исследование показало, что отношение граждан к новому руководителю страны заметно ухудшается.

Уровень одобрения деятельности Мерца продолжает снижаться и достиг 22%, потеряв ещё один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей. При этом недовольство его работой выразили 76% опрошенных — такой высокий показатель фиксируется впервые с начала проведения замеров в мае.

Полученные данные демонстрируют, что Мерц уже превзошёл своего предшественника по уровню непопулярности. Для сравнения, в финальный период пребывания Шольца на посту канцлера его действия поддерживали 23% жителей страны, что на один пункт выше нынешнего рейтинга одобрения Мерца.

Ранее стало известно, что работа президента США Дональда Трампа не нравится 58% американцев. Чистый рейтинг одобрения составляет −19.

