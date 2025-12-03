Трамп объявил о скором начале наземной операции США в Венесуэле

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже… это намного проще… И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», — сказал Трамп.