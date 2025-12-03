Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом в среду, 3 декабря, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
— Продуктивно, — написал он в социальной сети X, опубликовав фото со встречи.
Других комментариев относительно встречи Дмитриев не привел. Она проходила в Кремле и продлилась около пяти часов. Стороны обсуждали мирный план Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта.
2 декабря Кирилл Дмитриев пришел на прогулку со Стивом Уиткоффом в черной куртке с автографом Владимира Путина. Они прогулялись по Москве, после чего отправились на переговоры в Кремль, сообщило РИА Новости.
Уиткофф и Кушнер должны были представить президенту РФ параметры обновленного плана мирного урегулирования военного конфликта с учетом позиции Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что у встречи не будет временных рамок и она будет продолжаться, «сколько потребуется».