В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 480 мертвых тюленей

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 480 мертвых каспийских тюленей (нерп), выброшенных на побережье, обнаружили в ходе обследования береговой линии в Дагестане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии республики.
Ранее в профильных службах региона сообщали об обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане более 330 погибших тюленей.
«Продолжаем мониторить ситуацию с гибелью тюленей на побережье Каспийского моря. Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 павшие особи», — говорится в сообщении.
Для принятия необходимых мер реагирования и установления причин гибели животных в срочном порядке направлены обращения во все ответственные структуры, обследование прибрежных зон продолжится, добавили в министерстве. -0-