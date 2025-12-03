В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 480 мертвых тюленей

«Продолжаем мониторить ситуацию с гибелью тюленей на побережье Каспийского моря. Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 павшие особи», — говорится в сообщении.