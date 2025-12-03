Ричмонд
Дмитриев назвал встречу Уиткоффа и Путина продуктивной

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященную украинскому урегулированию, продуктивной.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Продуктивно», — написал Дмитриев по итогам встречи в Х.

С российской стороны в беседе приняли участие спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской — предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

