Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией США: «Продуктивно»

Кирилл Дмитриев назвал переговоры с американской делегацией продуктивными.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской делегацией, состоявшиеся 2 декабря. Об этом он рассказал в соцсети X.

«Продуктивно», — написал Дмитриев, разместив фотографии со встречи.

Как известно, что к полуночи переговоры уже длились более четырёх часов. Так же сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в этот же день, встретившись с Дмитриевым и прогулявшись вместе со спецпредставителем российского лидера по Красной площади перед беседой в Кремле.

Немногим ранее о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию высказывался политолог Данила Гуреев. Он предположил, что цель визита Уиткоффа заключается в снижении напряженности, вызванной риторикой американского лидера.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
