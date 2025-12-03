Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией США: «Продуктивно»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской делегацией, состоявшиеся 2 декабря. Об этом он рассказал в соцсети X.
«Продуктивно», — написал Дмитриев, разместив фотографии со встречи.
Как известно, что к полуночи переговоры уже длились более четырёх часов. Так же сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву в этот же день, встретившись с Дмитриевым и прогулявшись вместе со спецпредставителем российского лидера по Красной площади перед беседой в Кремле.
Немногим ранее о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию высказывался политолог Данила Гуреев. Он предположил, что цель визита Уиткоффа заключается в снижении напряженности, вызванной риторикой американского лидера.