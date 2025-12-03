Финский политик Мема призвал Европу сменить курс после слов Путина

Ранее Владимир Путин сделал заявление о готовности к военному ответу на угрозы со стороны Европы. Это вызвало снижение на российском фондовом рынке. В ходе торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,1%, достигнув внутридневного минимума на уровне 2657,5 пункта. Наиболее значительное падение продемонстрировали акции компаний сырьевого и промышленного секторов.