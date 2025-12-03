Финский политик Мема призвал Европу сменить курс после слов Путина

Мема опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором указал на опасность текущей ситуации для европейцев. Он подчеркнул, что Европейскому Союзу необходимо изменить курс, пока есть возможность для дипломатического решения.
«Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам нужно изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии», — написал Мема.
Ранее Владимир Путин сделал заявление о готовности к военному ответу на угрозы со стороны Европы. Это вызвало снижение на российском фондовом рынке. В ходе торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,1%, достигнув внутридневного минимума на уровне 2657,5 пункта. Наиболее значительное падение продемонстрировали акции компаний сырьевого и промышленного секторов.
