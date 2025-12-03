Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером получила положительную оценку.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, охарактеризовал переговоры как продуктивные.
Свою краткую оценку Дмитриев опубликовал на личной странице в социальной сети X, сопроводив её фотографиями с данной встречи.
Ранее сообщалось, что Путин и Кушнер обсудили вопросы мирного процесса за 5 часов.
