В Севастополе обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

«Во дворе частного дома при земляных работах обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Из-за опасности транспортировки специалисты приняли решение о раздельной ликвидации: взрыватель уничтожили на месте, бомбу вывезли на полигон для контролируемого подрыва», — говорится в сообщении с уточнением, что вес авиабомбы составил 50 кг.

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пиротехники МЧС России обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в Севастополе при земляных работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Обезвреживание выполнено с соблюдением всех мер безопасности. -0-