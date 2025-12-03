Уиткофф и Кушнер оттеснили госсекретаря Рубио от переговоров по Украине

Британское издание The Times сообщает о смещении ключевых фигур в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.
Согласно публикации, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер стали ведущими переговорщиками со стороны Вашингтона, фактически отодвинув на второй план государственного секретаря США Марко Рубио.
Издание характеризует Рубио как политика, более благосклонно настроенного к Киеву. Также утверждается, что он был привлечён к доработке плана урегулирования из 28 пунктов. Изначально этот документ был согласован в конце октября в Майами в ходе переговоров между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.
