Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер оттеснили госсекретаря Рубио от переговоров по Украине

Британское издание The Times сообщает о смещении ключевых фигур в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

Британское издание The Times сообщает о смещении ключевых фигур в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

Согласно публикации, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер стали ведущими переговорщиками со стороны Вашингтона, фактически отодвинув на второй план государственного секретаря США Марко Рубио.

Издание характеризует Рубио как политика, более благосклонно настроенного к Киеву. Также утверждается, что он был привлечён к доработке плана урегулирования из 28 пунктов. Изначально этот документ был согласован в конце октября в Майами в ходе переговоров между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Ранее сообщалось, что Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше