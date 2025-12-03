Ричмонд
Дмитриев одним словом описал встречу Путина и Уиткоффа

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о продуктивности встречи президента РФ Владимира Путина со специальным посланником лидером США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа — Джаредом Кушнером.

Источник: Life.ru

«Продуктивно», — лаконично написал Дмитриев на странице в соцсети X.

Тем временем Уиткофф прибыл в Посольство США в Москве.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжались около пяти часов. В центре внимания находились вопросы, связанные с украинским кризисом и возможными американскими инициативами по его разрешению. Россию на переговорах представляли помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

