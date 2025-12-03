Дмитриев одним словом описал встречу Путина и Уиткоффа

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжались около пяти часов. В центре внимания находились вопросы, связанные с украинским кризисом и возможными американскими инициативами по его разрешению. Россию на переговорах представляли помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.