Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро

«Приезжайте, господин (президент США Дональд) Трамп, в Колумбию, я приглашаю вас, чтобы вы поучаствовали в уничтожении девяти лабораторий, которые мы ликвидируем ежедневно, чтобы кокаин не доходил до США. Без единой ракеты я уничтожил за свой срок у власти 18 400 лабораторий. Приезжайте со мной — я покажу, как их уничтожают каждые 40 минут. Но не угрожайте нашему суверенитету, потому что вы разбудите ягуара. Атаковать наш суверенитет — значит объявлять войну, не разрушайте два века дипломатических отношений», — написал Петро в своем блоге в соцсети X.