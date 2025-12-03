Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны, заявил Петро

«Приезжайте, господин (президент США Дональд) Трамп, в Колумбию, я приглашаю вас, чтобы вы поучаствовали в уничтожении девяти лабораторий, которые мы ликвидируем ежедневно, чтобы кокаин не доходил до США. Без единой ракеты я уничтожил за свой срок у власти 18 400 лабораторий. Приезжайте со мной — я покажу, как их уничтожают каждые 40 минут. Но не угрожайте нашему суверенитету, потому что вы разбудите ягуара. Атаковать наш суверенитет — значит объявлять войну, не разрушайте два века дипломатических отношений», — написал Петро в своем блоге в соцсети X.
Ранее Трамп в интервью американским СМИ допустил возможность ударов по территории Южной Америки из-за производства кокаина, заявив, что «атаки последуют в отношении любого, кто продает наркотики в США».
По словам президента Колумбии, его страна «как никто» помогает останавливать тысячи тонн наркотиков, делая все возможное, чтобы они не попадали на рынок США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что «дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены», при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.