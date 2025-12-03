NBC: Россия не пойдёт на уступки по трём пунктам мирного плана Трампа

Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию украинского конфликта возглавили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а не госсекретарь Марко Рубио. Они фактически оттеснили на второй план дипломата, которого считают более благосклонным к Киеву. В Кремле ждут предложений от американской делегации, но обсуждать их намерены только за закрытыми дверями, без публичных комментариев.