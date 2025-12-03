NBC: Россия не пойдёт на уступки по трём пунктам мирного плана Трампа

Первый неприемлемый пункт — вопрос о Донбассе. Второй касается ограничений на численность украинской армии. Третий и самый принципиальный — требование признать занятые Россией территории частью РФ со стороны США и Европы.
Эти «красные линии» были обозначены на фоне дипломатических контактов. Не так давно российский лидер Владимир Путин провёл встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем экс-президента Джаредом Кушнером. Со стороны России в переговорах также участвовали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
Обсуждения, судя по всему, были посвящены поиску возможных точек соприкосновения. Однако твёрдая позиция Москвы по трём указанным пунктам показывает, насколько узким сейчас является пространство для манёвра.
Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию украинского конфликта возглавили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а не госсекретарь Марко Рубио. Они фактически оттеснили на второй план дипломата, которого считают более благосклонным к Киеву. В Кремле ждут предложений от американской делегации, но обсуждать их намерены только за закрытыми дверями, без публичных комментариев.
