Путин передал Трампу послание через его спецпосланника Уиткоффа

Ушаков напомнил, что нынешний визит Уиткоффа стал уже шестым с начала года. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил Россию дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля работал в Москве. Все эти контакты, по словам помощника президента, были так или иначе связаны с урегулированием украинского конфликта и поиском каналов диалога между Москвой и Вашингтоном.