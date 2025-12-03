Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин передал Трампу послание через его спецпосланника Уиткоффа

Президент России Владимир Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу и направил ему «ряд важных политических сигналов» через его спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Путина с Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, которая прошла накануне вечером в Кремле.

Путин провел переговоры со спецпосланником Трампа.

Президент России Владимир Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу и направил ему «ряд важных политических сигналов» через его спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Путина с Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, которая прошла накануне вечером в Кремле.

По словам Ушакова, российский лидер использовал контакт с эмиссаром Трампа для передачи личного послания и политических ориентиров. «В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу — причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — сказал он журналистам, передает наш корреспондент.

Содержание этих сигналов Ушаков раскрывать не стал. Он уточнил, что собеседники Путина внимательно отнеслись к его посланию и пообещали донести позицию российской стороны до Трампа «в полном объеме». По словам помощника президента, разговор в Кремле был обстоятельным и касался ключевых тем двусторонней и международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины.

Во встрече с американской делегацией, помимо Ушакова, участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Российская сторона обсуждала с Уиткоффом и Кушнером возможные направления экономического взаимодействия, которые могут быть задействованы в случае политических договоренностей на высшем уровне.

Ушаков напомнил, что нынешний визит Уиткоффа стал уже шестым с начала года. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил Россию дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля работал в Москве. Все эти контакты, по словам помощника президента, были так или иначе связаны с урегулированием украинского конфликта и поиском каналов диалога между Москвой и Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше