Ушаков: беседа Путина с Уиткоффом была конструктивной

Беседа российского лидера Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом была конструктивной, весьма полезной и содержательной. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия», — сообщил он.
Напомним, со стороны США на переговорах присутствовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую сторону представляли сам глава государства, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.
