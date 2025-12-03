Ричмонд
Ушаков: беседа Путина с Уиткоффом была конструктивной

Ушаков отметил, что между РФ и США состоялась полезная дискуссия.

Источник: Комсомольская правда

Беседа российского лидера Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом была конструктивной, весьма полезной и содержательной. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия», — сообщил он.

Напомним, со стороны США на переговорах присутствовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую сторону представляли сам глава государства, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

