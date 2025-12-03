Ушаков назвал условие встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков назвал условие, от которого зависит возможность встречи лидеров России и США.
По словам Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится при условии, что на соответствующем уровне будет проведена работа помощниками президентов и министерствами иностранных дел двух стран.
Об этом помощник Путина заявил после встречи российского лидера с представителями США Уиткоффом и Кушнером, которая завершилась в Москве и длилась пять часов. На встрече обсуждался вопрос украинского урегулирования.