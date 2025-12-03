Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом в Кремле

Беседа президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером была полезной и конструктивной. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Беседа была весьма полезной, конструктивной и содержательной, — рассказал он журналистам, передает РИА Новости.
Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
2 декабря Кирилл Дмитриев пришел на прогулку со Стивом Уиткоффом в черной куртке с автографом Владимира Путина. Они прогулялись по Москве, после чего отправились на переговоры в Кремль, сообщило РИА Новости.
Уиткофф и Кушнер должны были представить президенту России параметры обновленного плана мирного урегулирования военного конфликта с учетом позиции Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что у встречи не будет временных рамок и она будет продолжаться, «сколько потребуется».