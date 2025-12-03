Ушаков: Россия получила ещё четыре документа помимо изначального плана Трампа

Москва получила ещё четыре документа, кроме изначального плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, состоящего из 28 пунктов. Об этом заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя встречу президента со спецпосланником Трампа Уиткоффом и зятем американского лидера Кушнером.
«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что положено в эти американские документы», — сказал Ушаков.
