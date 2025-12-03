Ушаков рассказал, как Путин отреагировал на мирный план США по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи Владимира Путина с американской делегацией, сообщил журналистам о неоднозначной реакции российской стороны на мирный план США по Украине.
По его словам, российский лидер в ходе переговоров подтвердил, что Москва готова согласиться с некоторыми пунктами предложений, в то время как другие аспекты плана вызвали у неё критику.
«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений», — сказал Ушаков.
Ранее Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа.
