Ушаков рассказал, как Путин отреагировал на мирный план США по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи Владимира Путина с американской делегацией, сообщил журналистам о неоднозначной реакции российской стороны на мирный план США по Украине.

По его словам, российский лидер в ходе переговоров подтвердил, что Москва готова согласиться с некоторыми пунктами предложений, в то время как другие аспекты плана вызвали у неё критику.

«С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений», — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа.

