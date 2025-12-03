Ричмонд
Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос

Переговоры между РФ и США длились около пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что на прошедшей встрече между российский лидером Владимиром Путиным и спецпредставителем США по вопросам Украины Стивом Уиткоффом обсуждался территориальный вопрос.

Сами переговоры длились около пяти часов и затронули различные варианты урегулирования ситуации на Украине. При этом некоторые предложения со стороны Америки признаны приемлемыми для России, другие — нет, отметил Ушаков. Также помощник президента России рассказал, что подробности переговоров, которые состоялись в Кремле 2 декабря, не будут разглашаться.

Напомним, с российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев.

