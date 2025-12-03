Ричмонд
РФ и США не будут раскрывать подробности переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Ушаков: РФ и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле 2 декабря.

Подробности переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера, которые состоялись в Кремле 2 декабря, не будут разглашаться. Соответствующая договорённость достигнута между Москвой и Вашингтоном, информировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», — сказал он во время брифинга по итогам переговоров.

Также Ушаков назвал условие, от которого зависит возможность встречи лидеров России и США.

Сообщалось, что на встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером обсуждался территориальный вопрос украинского урегулирования.

Ушаков добавил, что пока не существует компромиссного варианта плана по Украине, некоторые американские предложения приемлемы для России, другие — нет.

