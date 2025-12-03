«Компромиссы пока не найдены»: Ушаков подвел итоги встречи Путина и Уиткоффа

Продолжительная встреча президента России Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась. Помощник президента Юрий Ушаков, подводя итоги переговоров, отметил, что, несмотря на полезный и обстоятельный диалог, компромисс достигнут не был, а проведение саммита глав двух государств в данный момент не планируется.
Стороны смогли обозначить вопросы, по которым возможно сближение позиций, однако ряд инициатив, особенно со стороны США, встретил серьёзную критику Москвы. Несмотря на разногласия, обе стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу над поиском долгосрочного урегулирования, отмечая наличие серьёзных перспектив для дальнейшего взаимодействия.
В ходе обмена мнениями российская сторона получила от американских партнёров четыре дополнительных документа, развивающих первоначальный 28-пунктный план Дональда Трампа. Президент Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа дружеские приветы Трампу и ряд важных политических посланий. По оценке Кремля, часть американских предложений может быть вынесена на дальнейшее обсуждение.
Ранее сообщалось, что Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.