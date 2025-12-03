Ричмонд
Ушаков: Путин сообщил о согласии России с частью плана по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов по Украине. Об этом в среду, 3 декабря, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— С чем-то мы могли согласиться, и Владимир Путин это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, — заявил он журналистам, передает официальный сайт Кремля.

Также Ушаков назвал данную встречу полезной и конструктивной.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Стив Уиткофф 2 декабря на встрече с Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом. Глава государства в ответ на это отметил, что местные власти по праву гордятся тем, что сделали для столицы.

Дмитриев ранее говорил, что 2 декабря — важный день для мира между РФ и Украиной. Политолог Юрий Светов рассказал, будут ли достигнуты важные договоренности на встрече.

