Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике

«Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Кстати, об этом много и раньше говорилось в предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне», — сказал Ушаков журналистам.
