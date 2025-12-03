Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Уиткофф обсудили перспективы взаимодействия в экономике

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Огромные перспективы будущего экономического взаимодействия РФ и США обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Кстати, об этом много и раньше говорилось в предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне», — сказал Ушаков журналистам.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше