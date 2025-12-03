Ричмонд
Ушаков: После обсуждения встречи делегаций США свяжутся с Кремлем по телефону

Представители США не заявляли российской стороне о своём намерении посетить Киев, заявил Ушаков.

Источник: Комсомольская правда

Представители США не заявляли российской стороне о своём намерении посетить Киев. Они говорили, что планируют вернуться в Вашингтон, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Представители США вернутся в Вашингтон, обсудят вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону», — рассказал Ушаков в беседе с журналистами.

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев.

