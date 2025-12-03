Ричмонд
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, обсуждение прошло результативно.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом завершились после почти пятичасового обсуждения. По окончании встречи американский представитель направился в посольство США в Москве.

В диалоге участвовал и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, курирующий международное инвестиционно-экономическое сотрудничество. Он отметил, что обсуждение прошло результативно и стороны смогли конструктивно обменяться мнениями.

Начало встречи фиксировалось примерно в 19:40, когда были распространены первые видеокадры из Кремля. Именно в это время российский лидер приступил к переговорам с американской делегацией.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители США работают в России, чтобы понять, возможно ли урегулирование конфликта на Украине.

