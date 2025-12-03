Ричмонд
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии для восстановления дипотношений ущербно и нереалистично, заявили в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Тбилиси придерживается занятой еще режимом (экс-президента Михаила) Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решения о признании государственности республик необратимы», — сообщили в МИД РФ газете «Известия».