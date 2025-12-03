Ушаков: На встрече Путина и Уиткоффа обсуждались вопросы территорий

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса», — отметил Ушаков.
По его словам, после получения первоначального мирного плана администрации США Москве были направлены ещё четыре документа. Эти материалы стали предметом обсуждения в ходе переговоров с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Ушаков пояснил, что первый вариант плана, который содержал 27 пунктов и был связан с инициативой президента США Дональда Трампа, хотя и был передан российской стороне, но не обсуждался. Основное внимание на встрече уделили другим вопросам, а также четырём более свежим документам, поступившим позднее.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве состоялась 2 декабря. Стороны общались на протяжении пяти часов. Главной темой обсуждения стало разрешение украинского кризиса при поддержке американских коллег. Ушаков заявил журналистам, что в ходе переговоров обсуждалась суть, а не конкретные формулировки мирного плана. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в личном профиле соцсети Х назвал переговоры с американской стороной продуктивными.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.