Ушаков: На встрече Путина и Уиткоффа обсуждались вопросы территорий

На встрече президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле обсуждались вопросы территорий в контексте украинского урегулирования. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса», — отметил Ушаков.

По его словам, после получения первоначального мирного плана администрации США Москве были направлены ещё четыре документа. Эти материалы стали предметом обсуждения в ходе переговоров с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ушаков пояснил, что первый вариант плана, который содержал 27 пунктов и был связан с инициативой президента США Дональда Трампа, хотя и был передан российской стороне, но не обсуждался. Основное внимание на встрече уделили другим вопросам, а также четырём более свежим документам, поступившим позднее.

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве состоялась 2 декабря. Стороны общались на протяжении пяти часов. Главной темой обсуждения стало разрешение украинского кризиса при поддержке американских коллег. Ушаков заявил журналистам, что в ходе переговоров обсуждалась суть, а не конкретные формулировки мирного плана. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в личном профиле соцсети Х назвал переговоры с американской стороной продуктивными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

