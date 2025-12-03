ЕК готовит новый план по использованию замороженных активов России

Суть опасений заключается в том, что если 140 миллиардов евро, замороженных в Бельгии, будут предоставлены Киеву в виде займа, а затем какая-либо страна ЕС (например, Венгрия) наложит вето на продление санкционного режима против России, эти средства придётся вернуть Москве. Чтобы избежать такого сценария, Еврокомиссия разрабатывает правовой механизм, основанный на статье 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях.