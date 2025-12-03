Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков сообщил, что РФ получила еще 4 документа, помимо мирного плана Трампа

РФ получила еще четыре документа помимо первоначального мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

РФ получила еще четыре документа помимо первоначального мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, Россия получила документ из 27 пунктов, при этом работы над формировками и дискуссий с американской стороной не было. Все варианты мирного плана Штатов обсуждались на встрече.

— Потом мы получили еще четыре документа, которые тоже обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, — заявил он журналистам по итогам переговоров в Москве, передает РИА Новости.

Владимир Путин на встрече с американской делегацией сообщил, что РФ с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов Америки по Украине. Об этом также рассказал Юрий Ушаков. Еще он назвал данную встречу полезной и конструктивной.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были «продуктивными». Об этом ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше