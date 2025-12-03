Известно, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, её тогда поддержали 163 страны. В 2025 году главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора, что вызвало обеспокоенность в ООН. Информацию о подписании данного документа распространил украинский депутат Роман Костенко. С его слов, теперь рассмотрение этого вопроса ожидается в Верховной раде.