Четыре европейских государства — Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария — направили в Управление ООН по вопросам разоружения (UNODA) официальные возражения на запрос Украины о приостановке её обязательств по Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом РИА Новости сообщила заместитель генерального секретаря ООН и верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
Она отметила, что помимо формальных возражений, ряд других участников конвенции выразили серьёзные опасения.
«Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария подали официальные возражения», — уточнила Накамицу.
В Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) подчеркнули, что запрет на противопехотные мины должен строго соблюдаться во время любых вооружённых конфликтов, а запрос Украины назвали «фантазией», противоречащей международному праву.
Известно, что Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, её тогда поддержали 163 страны. В 2025 году главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора, что вызвало обеспокоенность в ООН. Информацию о подписании данного документа распространил украинский депутат Роман Костенко. С его слов, теперь рассмотрение этого вопроса ожидается в Верховной раде.
Тогда же глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что одностороннее введение ограничений на вооружение, используемое противником, ставит государство в уязвимое положение. Он отметил, что отказ от участия в Оттавской конвенции даст эстонским военным больше свободы и возможностей для принятия необходимых мер в целях обеспечения безопасности страны.
Ранее KP.RU сообщал, что в ООН провели новое исследование по разоружению, в ходе которого обвинили Украину в применении и производстве запрещённых мин. Позже стало известно, какую опасность представляют украинские мины «Лепесток», использование которых считается нарушением международных конвенций.
Напомним, что в начале мая из Оттавской конвенции вышла и Литва. В министерстве обороны республики объяснили решение необходимостью повысить эффективность контрмобильных мероприятий для нужд литовской армии.