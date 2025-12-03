Трамп заявил об отмене всех подписанных Байденом документов

«Любые документы, прокламации, указы, меморандумы или контракты, подписанные по приказу ныне печально известного и несанкционированного autopen (имеется в виду авторучка. — Ред.) в администрации Джозефа Р. Байдена — младшего, настоящим объявляются недействительными и не имеющими дальнейшей силы», — говорится в его сообщении в Truth Social.
По словам американского лидера, люди, которые получили документы о помиловании или смягчении, подписанные таким образом, должны обратить внимание на то, что они были полностью аннулированы.
Трамп 24 сентября заменил портрет Байдена на «президентской аллее славы» на фотографию автопера. Ранее американский лидер заявлял, что бывший глава государства лично не подписал ни одного документа, а устройством для автоподписи мог пользоваться кто угодно без его ведома.
Газета The New York Times (NYT) 13 июля сообщила, что Байден заявил, что он лично принимал решения о помиловании членов своей семьи и заключенных, приговоренных к смертной казни, но все они были написаны авторучкой. Бывший президент отметил, что его помощники не использовали авторучку без разрешения.