Трамп заявил об отмене всех подписанных Байденом документов

Газета The New York Times (NYT) 13 июля сообщила, что Байден заявил, что он лично принимал решения о помиловании членов своей семьи и заключенных, приговоренных к смертной казни, но все они были написаны авторучкой. Бывший президент отметил, что его помощники не использовали авторучку без разрешения.