В ФРГ назвали условие успешных переговоров Уиткоффа с Путиным

Успех переговоров специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным напрямую зависит от готовности Киева пойти на масштабные уступки в пользу Москвы. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице.
По его оценке, прорыв в урегулировании конфликта возможен лишь в том случае, если такие уступки действительно будут сделаны, хотя журналист и выразил личные сомнения на этот счёт. Ваннер также отметил, что Украине и её европейским партнёрам следует учитывать готовность американской администрации заключить сделку с Россией самостоятельно, без участия Европы.
Как заявил корреспондент, президент США Дональд Трамп настроен оптимистично и уверен, что сможет завершить конфликт соглашением, даже если для этого потребуется полностью исключить европейских союзников из переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что ЕК готовит новый план по использованию замороженных активов России.
