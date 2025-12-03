В ФРГ назвали условие успешных переговоров Уиткоффа с Путиным

По его оценке, прорыв в урегулировании конфликта возможен лишь в том случае, если такие уступки действительно будут сделаны, хотя журналист и выразил личные сомнения на этот счёт. Ваннер также отметил, что Украине и её европейским партнёрам следует учитывать готовность американской администрации заключить сделку с Россией самостоятельно, без участия Европы.