Ушаков рассказал об участии зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорах по Украине

«Достаточно, можно сказать, новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке. Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы», — рассказал Ушаков о Кушнере.
После встречи в Кремле Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправятся в США. В Киев они заезжать не будут, уточнил Ушаков. Также он отметил, что Москва и Вашингтон договорились поддерживать контакты по телефону.
Ранее Ушаков рассказал, что на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и американской делегацией в Кремле обсуждались четыре новых документа плана Дональда Трампа по Украине. По его словам, на переговорах рассматривались общие подходы и принципы, а не конкретные решения. Некоторые предложения вызвали поддержку, но договорённостей достигнуто не было.
