Ушаков рассказал об участии зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорах по Украине

Бизнесмен и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер некоторое время назад подключился к переговорам по украинскому урегулированию. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Достаточно, можно сказать, новое лицо, но он вместе с Уиткоффом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке. Он уже какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье и, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы», — рассказал Ушаков о Кушнере.

После встречи в Кремле Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправятся в США. В Киев они заезжать не будут, уточнил Ушаков. Также он отметил, что Москва и Вашингтон договорились поддерживать контакты по телефону.

Ранее Ушаков рассказал, что на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и американской делегацией в Кремле обсуждались четыре новых документа плана Дональда Трампа по Украине. По его словам, на переговорах рассматривались общие подходы и принципы, а не конкретные решения. Некоторые предложения вызвали поддержку, но договорённостей достигнуто не было.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

