Спецпосланник США Уиткофф улетел из Москвы после переговоров

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф покинул Москву ночью 3 декабря. Об этом ТАСС сообщили диспетчеры.
После пятичасовой встречи с российским президентом Владимиром Путиным Уиткофф сразу уехал в американское посольство. Там у него, по некоторым данным, мог состояться короткий телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее информировал, что представители США после недавних переговоров вернутся в Вашингтон, обсудят вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, «свяжутся с Москвой по телефону».
Напомним, со слов самого спецпосланника американской стороны, Москва произвела на него большое впечатление во время визита в российскую столицу. Уиткофф назвал столицу России удивительным городом.