Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпосланник США Уиткофф улетел из Москвы после переговоров

Спецпосланник США Уиткофф назвал Москву удивительным городом.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф покинул Москву ночью 3 декабря. Об этом ТАСС сообщили диспетчеры.

После пятичасовой встречи с российским президентом Владимиром Путиным Уиткофф сразу уехал в американское посольство. Там у него, по некоторым данным, мог состояться короткий телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее информировал, что представители США после недавних переговоров вернутся в Вашингтон, обсудят вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, «свяжутся с Москвой по телефону».

Напомним, со слов самого спецпосланника американской стороны, Москва произвела на него большое впечатление во время визита в российскую столицу. Уиткофф назвал столицу России удивительным городом.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше